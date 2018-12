Alweer verdwijnt pion uit entourage van Trump: minister van Binnenlandse Zaken stapt op

Zinke, een voormalige elitesoldaat van de Navy Seals en congresafgevaardigde uit de staat Montana, was twee jaar geleden door Trump benoemd. “Hij heeft veel bewerkstelligd tijdens zijn ambtstermijn en ik wil hem bedanken voor zijn diensten aan de natie”, tweette Trump.

De minister was allerminst onbesproken. Er lopen verschillende onderzoeken naar ongehoorde politieke activiteiten, buitensporige reiskosten en mogelijke belangenvermenging. Hij kreeg ook kritiek van milieu-organisaties omdat hij oliewinning toestond in het Noordpoolgebied. Hij bouwde ook de bescherming van natuurlijke monumenten af in functie van mijnwinning. Daarnaast was Zinke ook degene die een groot deel van klimaatmaatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan terugschroefde.

De voornaamste bevoegdheden van de minister van Binnenlandse Zaken zijn de nationale parken en de betrekkingen met de Native American tribes.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation.......