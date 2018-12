Volle kerk neemt afscheid van ‘prinses’ Désirée Viola (26)

Houthalen-Helchteren - In een afgeladen Sint-Martinuskerk is in Houthalen-Helchteren zaterdag afscheid genomen van Désirée Viola (26), de Ketnet-actrice die vorige week plots overleed. Het was een emotionele plechtigheid die werd afgesloten met gedans.

Tijdens de viering werden filmpjes getoond en haalden jeugdvriendinnen uit Houthalen herinneringen op aan Désirée, die vooral bekend werd in haar rol van prinses Roos uit de Studio 100-reeks ‘Prinsessia’. “Hoe kon dit toch gebeuren?”, lazen enkele vriendinnen voor. “Zagen we iets over het hoofd? Konden we hier samen uitgeraakt zijn?”

Enkele politici woonden de plechtigheid bij en ook Pukkelpop-baas Chokri Mahassine, voetballer Olivier Deschacht en collega Miguel Wiels waren aanwezig. “Désirée lachte altijd en was altijd opgewekt”, vertelt Wiels aan VTM Nieuws. “Ik kwam haar weleens tegen op het voetbal en ook daar was ze altijd klaar voor een grap. Het nieuws kwam echt totaal onverwachts voor mij.”

Op het einde van de viering riep de pastoor op om nog één keer te dansen voor Désirée.

Foto: Karel Hemerijckx

Foto: Karel Hemerijckx

Foto: Karel Hemerijckx

Foto: Karel Hemerijckx

Foto: Karel Hemerijckx

Foto: Karel Hemerijckx

Foto: Karel Hemerijckx

Onverwacht

Voor de buitenwereld was Désirée Viola een succesvolle jonge vrouw. Ze won vijf jaar geleden de modellenwedstrijd van Flair. Daarna acteerde ze in ­’Galaxy Park’, de Nederlandse serie ‘Nieuwe Tijden’ en de online ‘Thuis’-spinoff ‘Secrets’. Bij de jonge kijkers was ze vooral bekend als prinses Roos uit ‘Prinsessia’. Naast haar werk als actrice en model runde Désirée sinds kort ook haar eigen modellenbureau: ‘Bordermodels’ in Antwerpen. Alles leek Désirée voor de wind te gaan.

Haar overlijden kwam dan ook onverwacht. “Het leven zoals wij dat kennen, is gestopt”, schreef papa Patrick Breugelmans vlak na haar overlijden in een afscheidstekst op Facebook. “Désirée is een dochter uit de duizend. Er zijn geen woorden voor dit verdriet, enkel tranen. Slaap zacht, prinsesje van ons hart.”

LEES OOK. Vader na dood van Prinsessia-actrice (26): “Hopelijk maakt dood van mijn dochter zelfdoding bespreekbaar”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.