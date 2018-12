Makelaars en Pro League hielden “in goede sfeer” overleg over wantoestanden: “Er zijn geen taboes”

De Belgian Federation of Football Agents (BFFA) heeft dinsdag officieel overleg gehad met het expertenpanel van de Pro League over maatregelen die genomen kunnen worden tegen wanpraktijken met spelersmakelaars. “Die meeting is in een heel goede sfeer verlopen”, bevestigde Jesse De Preter, voorzitter van de BFFA, zaterdag aan Belga.

“Ik vind het een goede meeting”, stak De Preter van wal. “Onze strategie is om open kaart te spelen. Er zijn geen taboes. We weten wat er verkeerd loopt in het voetbal en we beseffen dat makelaars daar een aandeel in hebben. Daarom denk we mee na over nieuwe reglementeringen. Daar hebben we een gedetailleerd plan over. Als er voorstellen van de Pro League of Vlaanderen komen, durven we ook te zeggen wanneer ze niet ver genoeg gaan.”

Naar de plannen van de Pro League heeft de BFFA echter nog steeds het gissen. “We weten niet welke teksten het expertenpanel maandag zal voorstellen. Dinsdag hebben we dan ook meer over principes en een aantal algemene doelstellingen gesproken, dan dat we echt aan reglementaire teksten hebben kunnen werken. Bij het kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) gaat de samenwerking en inspraak toch al iets verder. Van hen hebben we ontwerpen van decreet onder ogen gekregen, waar we uitgebreid op hebben geantwoord. Zover zijn we nog niet met de Pro League.”

De Preter, zelf jarenlang lid van de raad van bestuur van de Pro League, had de voorbije weken informele contacten met clubleiders, maar werd dinsdag officieel gehoord door het driekoppige expertenpanel van Pierre François, Melchior Wathelet en Wouter Lambrecht. De Pro League liet eerder weten dat de makelaars voor 17 december geen zitje aan de onderhandelingstafel moesten verwachten. Dat is nu toch gebeurd.

“Toen de eerste arrestaties kwamen, heb ik meteen contact opgenomen met de Pro League om een werkgroep op te richten. Maar dat werd afgewimpeld, omdat de makelaars nog niet georganiseerd waren. Dat was een terechte opmerking, maar ik werd er wel een beetje ongerust van. Om goede reglementering tot stand te kunnen brengen, moet er sectoraal overleg zijn.”

“Het is allemaal goed gekomen en ik denk dat de Pro League ook blij is dat we een heel representatieve vereniging op poten hebben gezet. Er zitten heel veel belangrijke makelaars in”, aldus De Preter.

Wat transacties betreft vertegenwoordigt BFFA intussen al 70 tot 80 procent van de Belgische markt. “Het gaat om de 21 stichtende leden en intussen kregen we 28 bijkomende kandidaturen. Van de 50 grote spelers, willen er zeker 50 zich aansluiten bij de BFFA”, aldus De Preter, die laat weten dat alle kandidaturen aan een grondige screening onderworpen worden.