Code geel met kans op sneeuw en gladde wegen: “Pas je rijstijl aan”

In de loop van zaterdagavond wordt in Vlaanderen een winterprik met winterse neerslag verwacht. Die kan leiden tot aanvriezende regen en zelfs lichte sneeuw, waardoor er lokaal kans is op gevaarlijk gladde wegen. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt aan om zaterdagavond en tijdens het eerste deel van de nacht uitermate voorzichtig te zijn op de weg. Tegen morgenochtend worden overal positieve wegdektemperaturen verwacht en is het gevaar op gladde wegen geweken.

De weervoorspellers van Meteo Wing verwacht in de loop van de avond een neerslagzone die vanaf het westen Vlaanderen zal binnenkomen om vervolgens naar het oosten te trekken. Deze neerslagzone zal het oosten van Limburg verlaten tegen de vroege ochtend. Aangezien de temperatuur vanavond opnieuw zal dalen, zullen op veel plaatsen de wegdektemperaturen negatief zijn wanneer de neerslagzone aankomt. Daardoor kan de neerslag aanvriezen. Tegen de ochtend verwacht men opnieuw positieve wegdektemperaturen waardoor het gevaar op gladheid verdwijnt.

Rijgedrag aanpassen

Weggebruikers die zaterdagavond en -nacht de weg op moeten, worden met aandrang gevraagd om hun rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden van het wegdek. Een aangepaste snelheid en voldoende afstand houden is zeker nodig. Daar waar mogelijk wordt aangeraden om verplaatsingen uit te stellen.

Aan weggebruikers wordt het advies gegeven om voor zij aan hun reis beginnen de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen. Hier kan de actuele toestand van de verkeerssituatie worden opgevolgd.

4.000 ton strooizout

Aanvriezende regen kan zorgen voor gevaarlijk gladde wegen waarbij het preventief gestrooide zout weggespoeld wordt, wat de gladheidsbestrijding bemoeilijkt. De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer volgen nauwgezet de toestand op de weg op en zullen uitrijden waar en wanneer nodig. Gedurende de winterperiode gebruikte het Agentschap Wegen en Verkeer 4.000 ton smeltmiddelen om de Vlaamse gewest- en autosnelwegen sneeuw- en ijsvrij te houden.

Code geel

Ook het KMI waarschuwt met code geel voor winterse toestanden. Er kan een sneeuwdek gevormd worden tussen 0 en 1 centimeter in de provincies West Vlaanderen, Oost Vlaanderen, Antwerpen, Henegouwen, en Brabant. In de provincies Namen en Limburg gaat het om een sneeuwdek van 0 tot 4 centimeter dik en in Luik en Luxemburg kan er tot 10 centimeter sneeuw vallen.