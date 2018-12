Zware brand treft populaire zoo: honderden bezoekers geëvacueerd, dieren in veiligheid gebracht

Honderden bezoekers werden zaterdag geëvacueerd uit Chester Zoo (Verenigd Koninkrijk) nadat er brand was uitgebroken.

De brand brak uit in het Monsoon Forest, het regenwoudverblijf, in het populaire dierenpark. Eén persoon raakte gewond, maar er is voorlopig geen sprake van andere gewonden. Medewerkers van de zoo doen er alles aan om alle dieren weg van de brand te verplaatsen.

“De bedreigde Sumatraanse orang-oetans en andere zoogdieren van in het Monsoon Forest werden intussen in veiligheid gebracht”, klinkt het bij de zoo. “We werken hard om ook alle andere dieren in veiligheid te brengen. We sluiten de zoo momenteel.”

Tot ver in de buurt zijn gigantische rookpluimen te zien.

Het Monsoon Forest is het grootste zoologsiche gebouw in het Verenigd Koninkrijk en opende in augustus 2015 de deuren. In het gebouw zitten onder andere krokodillen, orang-oetans en neushoorns. Er worden tropische omstandigheden nagebootst in het gebouw, met temperaturen tot 26,6 graden om klimaatomstandigheden van in zuidoost-Azië na te bootsen.

Chester Zoo is de grootste en meest bezochte zoo van het Verenigd Koninkrijk. Er leven meer dan 21.000 dieren van zo’n 500 verschillende diersoorten. Er werden al meerdere tv-programma’s gemaakt over de zoo. Ook op Eén werden die programma’s al getoond.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

