De Japanner ‘van 1,50 meter’ die scoorde ‘mit dem Kopf’: een sprookje dat niet iedereen geloofde

Yuta Toyokawa (24) ontvangt met Eupen opnieuw Moeskroen, de club waartegen hij negen maanden geleden drie keer scoorde in de meest besproken match van 2018. Eupen handhaafde zich in eerste klasse dankzij een 4-0-­zege met alle goals in de laatste 17 minuten. Voor de Japanner was het een sprookje, maar niet iedereen geloofde erin. “Ik heb echt niets vreemds gemerkt tijdens die match.”