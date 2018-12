‘Vermist’ meisje blijkt zich verstopt te hebben na ruzie met grootouders

Grote paniek bij een gezin uit het Nederlandse Son en Breugel vrijdagavond nadat een zesjarig meisje was verdwenen. Uiteindelijk bleek het kind zich gewoon verstopt te hebben.

Het meisje van 6 was bij haar grootouders. Na een ruzie met oma en opa verstopte het kind zich in huis. Omdat de grootouders het meisje niet vonden, dachten ze dat de zesjarige was weggelopen en schakelden ze de politie in.

Via een burgerplatform werd het meisje zelfs als vermist opgegeven en werd gevraagd uit te kijken naar het kind.

Uiteindelijk bleek dat het meisje niet was weggelopen, maar dat ze zich dus verstopt had in huis. Het is niet duidelijk of ze uiteindelijk in de woning werd gevonden door haar oma of opa of dat ze zelf tevoorschijn was gekomen.