Goeroe die meer dan 200 vrouwen verkrachtte als therapie maakte ook Belgische slachtoffers

De Braziliaanse paragnost Joao de Deus (Jan van God) tegen wie in zijn land een arrestatiebevel is uitgeschreven omwille van honderden gevallen van seksuele agressie, onderhandelt momenteel met de Braziliaanse politie over de vraag of hij zich zal aanmelden bij hen. Dat hebben lokale autoriteiten bekendgemaakt.

Tegen de man met zogeheten “bovennatuurlijke genezingsgaven” lopen niet minder dan driehonderd klachten. Daarbij ook klachten van slachtoffers uit België, Duitsland, Australië, Bolivia, de VS en Zwitserland.

Foto: AFP

De diensten van de Staatsveiligheid van de Braziliaanse deelstaat Goias hebben gemeld dat de gesprekken over de overgave van Joao Teixeira de Faria (de echte naam van Joao de Deus) volop aan de gang zijn. De man staat ervoor bekend dat hij “geestelijke genezingen” zou kunnen bewerkstelligen.

De politie van Goias beschouwt de beschuldigde als “voortvluchtig”, als hij zich zaterdag niet gemeld heeft tegen 12 uur (15 uur Belgische tijd). Alberto Toron, een van de advocaten van de gezochte man, heeft gezegd dat zijn cliënt zich wil aanmelden bij de politie, zonder evenwel een tijdstip op te geven.

Het schandaal barstte vorige week los na een uitzending van TV Globo, de grootste tv-zender van Brazilië. Vrouwen getuigden in een reportage over het feit dat ze tot masturbatie of fellatio werden gedwongen tijdens zogeheten “geestelijke genezingssessies”.

Sinds die eerste getuigenissen hebben honderden vrouwen bekendgemaakt dat ook zij seksueel misbruikt zouden zijn tijdens de sessies van de paragnost. Het parket van Goias spreekt van ongeveer 300 klachten. Daarbij zijn ook klachten van slachtoffers uit zes andere landen: België, Duitsland, Australië, Bolivia, de VS en Zwitserland.

Foto: AFP