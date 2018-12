Na De Wever pleit ook Jambon voor vervroegde verkiezingen: “De beste oplossing”

Na Bart De Wever zet ook voormalig N-VA-minister Jan Jambon de deur open voor vervroegde verkiezingen. “Verkiezingen is de meest zuivere vorm om het bestuur opnieuw in handen te nemen”, zegt hij zaterdag aan VTM Nieuws.

Volgens Jambon zijn verkiezingen de enige zuivere manier om een einde te maken aan de huidige politieke verwarring. “Ik denk dat dit feuilleton best stopt. Ik denk dat het in deze situatie, waarbij er een regering is die nauwelijks 52 van de 150 zetels in de Kamer heeft, het elke keer een eigenaardige situatie gaat zijn. Ik constateer dat er heel weinig ruimte is om te manoeuvreren en dat naar de kiezer gaan misschien toch wel de beste oplossing is. Als het systeem vast zit, is het logisch dat je naar de kiezer gaat.”

Jambon denkt dat nieuwe verkiezingen en daarna een regering die een meerderheid heeft in het parlement sneller voor stabiliteit kan zorgen dan de huidige situatie.

Eerder had ook Bart De Wever, voorzitter van N-VA, vervroegde verkiezingen op tafel gelegd. Het lijkt erop dat N-VA wil framen dat de andere partijen schrik hebben van de kiezer en N-VA niet; dat N-VA dus democratisch is en de anderen niet.

Migratiepact

Door de crisis rond het Migratiepact stapte N-VA vorig weekend uit de regering. Daardoor bestaat de regering Michel nu enkel nog uit MR, Open VLD en CD&V.