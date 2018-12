Marina Wally springt volgende zomer uit vliegmachien: “Eddy zei me dat ik het eens moest proberen”

“Ik spring uit een vliegmachien ...”, zong Eddy Wally destijds. En hij deed het ooit ook echt, samen met Nest van De Strangers. Dochter Marina Wally (61) gaat hem binnenkort achterna, na een initiatief van Kamping Kitsch, het zelfverklaarde ‘marginaalste festival van het land’ waar foute kledij en dito muziek de toon zetten.

Marina staat zaterdag op de kersteditie van Kamping Kitsch, in de Oktoberhallen in Wieze. En als het filmpje van haar aankondiging 500 likes zou krijgen op Facebook, zou ze instemmen met een parachutesprong. Dat gebeurde. “Ik zie het helemaal zitten. Maar we doen het wel pas tijdens de zomer, want nu is het veel te koud”, aldus Marina.

