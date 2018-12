Peeters "democratisch" aan de kant geschoven: "Dit zijn de spelregels in onze partij"

Gent - "Bij ons kan iedereen uit de fractie zich kandidaat stellen. Sami is democratisch aangeduid door het partijbestuur." Zo reageert Mathias De Clercq, de nieuwe burgemeester van Gent, op de onverwachte exit van Christophe Peeters (Open VLD). Peeters werd zaterdag door het bestuur van de Gentse Open VLD na achttien jaar als schepen bedankt.

