Hun B&B werd verwoest door bosbranden, maar dankzij hulp van vrienden kan Vlaams koppel binnenkort heropenen

Het gaat goed met Ann en Gerrit, de uitbaters van de B&B ‘Quinta O Ninho’ in Portugal. In augustus verwoestten de hevige bosbranden hun bed & breakfast. Toch bleef het koppel uit Antwerpen niet bij de pakken zitten. Met heel wat steun van vrienden en familie, is alles terug in heropbouw. Als alles goed verloopt, heropent de B&B op 1 april volgend jaar.

Ann en Gerrit waren afgelopen zomer nog te zien in het programma ‘Met vier in bed’ op VTM. Toen de zware bosbranden in Monchique in de Algarve in Portugal uitbraken, volgde het Journaal op Eén nog het koppel. Aanvankelijk zag het er naar uit dat ze gespaard zouden blijven. Maar dan keerde de wind plots en moesten Ann, Gerrit en de gasten die op dat moment in de B&B verbleven geëvacueerd worden.

LEES OOK. Ze schitterden met hun B&B’s nog in ‘Met Vier in Bed’, maar nu zijn Vlamingen alles kwijt (+)

Toen Ann en Gerrit nadien terugkeerden naar hun Bed & Breakfast, bleek die helemaal verwoest door de bosbranden.