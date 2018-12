Hans Vanaken: “Tien op dertig is niet goed, maar ik vind niet dat we ons zorgen moeten maken”

Club Brugge speelde 0-0 gelijk bij KV Kortrijk en pakt slechts 10 op 30. Genk en Antwerp kunnen zo uitlopen op de Bruggelingen. Toch vindt Hans Vanaken niet dat de landskampioen zich te veel zorgen moet maken.

“Als er één ploeg het verdiende om te winnen, waren wij het”, aldus Vanaken na de match. “Vooral de eerste helft hebben we volledig gedomineerd, al hadden we niet veel grote kansen. In de tweede helft kregen we gevechtsvoetbal. In Kortrijk weet je dat het zo’n match kan worden, maar over heel de match heen bekeken hadden wij moeten winnen.”

En dus laat Club Brugge alweer punten liggen. “Sja, 10 op 30 is niet geweldig. Maar als je al die matchen bekijkt...soms geven we het weg met individuele fouten, vandaag moeten we scoren en dan winnen we. Maar ik denk niet dat we ons zorgen moeten maken.”