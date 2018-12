Doelpunt van Club Brugge wordt afgekeurd op aangeven van VAR: “Ik begrijp het niet”

Uittredend kampioen Club Brugge is zaterdag op de negentiende speeldag van de Jupiler Pro League op een 0-0 gelijkspel blijven steken op bezoek bij KV Kortrijk. In de 67ste minuut leek blauw-zwart via Dennis dan toch op voorsprong te komen, maar het doelpunt werd op aangeven van de VAR door scheidsrechter Erik Lambrechts afgekeurd.