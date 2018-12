Man opgepakt die verdacht wordt van willekeurige steekaanvallen op vrouwen in Neurenberg

Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de steekaanvallen donderdagavond in de Duitse stad Neurenberg, waarbij drie vrouwen gewond raakten. Dat heeft de politie zaterdag gemeld.

Er werd een 38-jarige man opgepakt op basis van een DNA-vergelijking, aldus de politie.

In een tijdspanne van enkele uren werden donderdagavond drie vrouwen (van 26, 34 en 56 jaar) neergestoken in Neurenberg. Ze raakten alle drie zwaargewond. Ze zijn buiten levensgevaar.

De aanvallen worden behandeld als pogingen tot moord.

Er is nog niets bekend over het motief, maar terrorisme wordt uitgesloten. Het is ook nog niet duidelijk welk steekwapen precies werd gebruikt.

Er zou zondag meer informatie worden gegeven tijdens een persconferentie.