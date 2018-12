Finally. Eindelijk. Kevin De Bruyne zette het na Manchester City-Everton zaterdagmiddag zelf op Instagram, zo opgelucht was hij dat hij na anderhalve maand blessureleed weer op het veld stond. Opvallend: de Rode Duivel profiteerde blijkbaar van zijn afwezigheid om een ringbaardje te groeien. Een succes of niet? Dat laten we aan u om over te oordelen.