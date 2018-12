Thibaut Courtois houdt de nul, maar wat is dat met aanval Real Madrid?

Real Madrid heeft zaterdag met 1-0 van Rayo Vallecano gewonnen op de zestiende speeldag in de Spaanse Primeira Division. Vallecano staat negentiende met tien punten uit zestien wedstrijd, dus was “de Koninklijke” de zege aan zichzelf verplicht. Opvallend: Real scoorde nog maar 24 goals in 16 matchen.

Op aangeven van Lucas maakte Karim Benzema al na dertien minuten het enige doelpunt, Courtois kon zijn netten schoonhouden. Dankzij een derde overwinning op rij nadert Real tot op twee punten van leider Barcelona, dat zondag wel nog in actie komt.

Voor Courtois was het de derde maal op rij dat hij in de Primera Division de nul hield (al moest hij er afgelopen week thuis tegen CSKA Moskou in de Champions League drie slikken). Dat is nodig, want Real scoort amper: het maakte in de eerste zestien competitiematchen dit seizoen amper 24 goals. Het is al van het seizoen 1993-1994 geleden dat de Koninklijke zo moeilijk de netten vond. Het zette toen dezelfde cijfers neer.

