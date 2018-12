Vrije trap van Ronaldo gaat compleet de mist in, maar mislukte voorzet bij Tottenham is zo mogelijk nog erger

Cristiano Ronaldo heeft ook bij Juventus al meermaals laten zien dat hij op zijn 33ste nog steeds bij de beste voetballers ter wereld hoort. Maar niet alles wat de Portugees probeert, lukt ook. Hij is niet alleen de man met de meeste pogingen op doel in de Serie A, in de Turijnse derby tegen Torino ging een vrije trap compleet de mist in. In plaats van doelgevaar leverde het… een inworp op.