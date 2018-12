Björn Engels en Thomas Foket winnen Belgenduel in Frankrijk van Matz Sels

Reims heeft zaterdag op de achttiende speeldag van de Franse Ligue 1 met 2-1 van Straatsburg gewonnen. Björn Engels en Thomas Foket speelden de hele wedstrijd voor de thuisploeg, Matz Sels stond onder de lat bij de bezoekers.

Moussa Doumbia (6.) bracht Reims al vroeg op voorsprong, Matz Sels liet zich wat verrassen door zijn stuiterende bal. Adrien Thomasson (49.) maakte kort na de rust gelijk, maar met een perfect gekrulde vrije trap hield Mathieu Cafaro (66.) de drie punten toch in Reims. In het klassement wippen Engels en Foket over Sels naar de achtste plaats. Reims heeft 25 punten, Straatsburg 23.

Voor de match hielden de spelers een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg Foto: Photo News

In Nederland mocht Dante Rigo twee minuten voor tijd invallen bij PSV, dat door de Eredivisie blijft denderen. Zaterdag won het met 0-4 bij Heracles na doelpunten van Bergwijn (12.), Schwaab (33.), Dumfries (79.) en Pereiro (90+4.). Herve Matthys speelde 90 minuten voor Excelsior, dat met 2-1 de boot inging bij AZ. Mahmudov (30.) had de score nog geopend voor de bezoekers, maar Til (39.) en Johnsen (90+4.) draaiden de rollen om.