Moeder van twee in coma nadat ze werd neergestoken in Knokse villawijk: betrapte ze een inbreker?

Knokke-Heist - Een chique nieuwe wijk in Knokke werd vrijdagmorgen opgeschrikt door een steekpartij. Een 47-jarige vrouw werd er in haar eigen huis neergestoken, mogelijk door een betrapte inbreker. Het slachtoffer ligt nog steeds in coma.

De feiten vonden plaats in de Cipressenstraat in Knokke-Heist. Een nieuwe wijk waar de woningen dicht bij elkaar staan. De meeste zijn echter nog niet opgeleverd, maar de 47-jarige vrouw trok enkele maanden geleden wel al met haar man en twee kinderen in hun huis. Het gezin gebruikt het vooral als tweede verblijf.

Vrijdagmorgen even na 10 uur werd het slachtoffer in de woning geconfronteerd met een indringer. Wie de man was en waarom hij het huis binnendrong, is vooralsnog niet duidelijk. Het kwam wel tot een schermutseling waarbij hij het slachtoffer verschillende messteken toebracht, onder meer in de nek, en nadien wegvluchtte. Een van de pistes is dat het om een inbreker gaat die door de vrouw betrapt werd. Niet onlogisch volgens buurtbewoners. “Want er was hier kort voordien al een mislukte inbraakpoging”, klinkt het. Bovendien zag een van de buren de vrouw rond 10 uur nog op straat wandelen. Mogelijk betrapte ze de indringer dus bij haar terugkeer.

Een van de pistes is dat de dader een inbreker was die door de vrouw betrapt werd.

Na de steekpartij kon de vrouw de hulpdiensten zelf nog verwittigen. Die dienden haar de eerste zorgen toe. Daarna werd het zwaargewonde slachtoffer naar het ziekenhuis overgebracht. Gisteravond lag de vrouw nog steeds in coma, zodat ze nog niet verhoord kon worden.

Dus moeten de speurders het voorlopig doen met de elementen die voorhanden zijn. De belangrijkste daarvan zijn camerabeelden van een handelaar uit de buurt. Daarop zou de aanvaller mogelijk te zien zijn. Al wil het parket dat momenteel nog niet bevestigen. “Het onderzoek loopt volop en de dader is nog steeds voortvluchtig”, klinkt het daar.