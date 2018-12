Theo Francken spreekt steun uit voor beladen ‘Mars tegen Marrakech’: “Ik deel die woede en frustratie”

Brussel - Voormalig staatssecretaris voor Asiel en MigratieTheo Francken (N-VA) heeft in een video zijn steun uitgesproken voor de ‘Mars tegen Marrakech’ die zondag in Brussel plaatsvindt. “Ik denk dat het belangrijk is een signaal te geven: ‘Wij zijn tegen het huidige model, die chaos en illegale migratie.’ Maar hou het netjes.”

De beladen ‘Mars tegen Marrakesh’ vindt zondag dan toch plaats in Brussel, al zal dat wel als een statische betoging op het Schumanplein zijn. Een bewegende mars komt er niet.

De actie wordt georganiseerd door een aantal (extreem)rechtse verenigingen waaronder studentenverenigingen KVHV en NSV, Schild en Vrienden, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren, uit protest tegen het migratiepact dat maandag in Marrakech formeel is aangenomen.

Francken: “Hou het netjes”

Op Facebook heeft Theo Francken zaterdag een video geplaatst waar hij zijn steun uitspreekt voor de betogers. “Het is zo dat ik alle steun geef aan mensen die hun protest willen uiten, hun frustratie en hun bezorgdheid over dat pact want ik deel die bezorgdheid en die woede en frustratie daarover.”

Het N-VA-kopstuk benadrukt dat het protest zich moet richten tegen het huidig migratiebeleid, niet tegen individuele personen. “Revancheer u nooit tegen individuele migranten, tegen individuele personen. Ik denk dat het belangrijk is een signaal te geven: ‘Wij zijn tegen het huidige model, die chaos en illegale migratie, die verdrinkingen, die culturele problematiek die er ook mee gepaard gaat.’ Maar doe dat zeker niet op individuele migranten. Hou het netjes.”

Geen “bruine mars”, wel statisch protest

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) hadden afgelopen week de Mars tegen Marrakesh verboden. Ze wilden de “bruine mars” en de extreemrechtse uitlatingen tegen het VN-migratiepact weren uit de stad uit vrees voor de veiligheid. Bovendien worden er ook hooligans van verschillende Belgische clubs verwacht op de manifestatie.de Raad van State besliste vrijdagavond dat de betoging toch mag doorgaan. Ook de tegenbetoging gaat door.

De ‘Mars tegen Marrakesh’ wordt uiteindelijk dus geen mars. Initieel wilden de organisatoren een tocht door de stad maken met begin en einde aan het Noordstation, vlakbij het Maximiliaanpark. Uiteindelijk wordt het een statische betoging op het Schumanplein.

Orde handhaven

Op het Facebookevenement van de mars geven 12.000 mensen aan dat ze “gaan” en nog eens 36.000 mensen tonen “interesse”. De minister-president en de burgemeester manen de manifestanten aan tot kalmte. Ze geven aan geen ontsporingen te zullen dulden. “De politie zal alle maatregelen nemen om de orde te handhaven op het Brussels grondgebied”, klonk het vrijdag.