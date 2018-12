Winterprik in ons land: winterse taferelen in Limburg en de Ardennen

De storing die zaterdagavond en -nacht over België trok, is zondagochtend enkel nog in het oosten van het land merkbaar. Het KMI trok de waarschuwing voor de winterprik in de loop van de avond op naar code oranje, maar inmiddels geldt opnieuw code groen. De echte winterse taferelen bleven grotendeels uit, hoewel de sneeuw in Limburg en de Ardennen bleef liggen. Ook onze noorderburen werden wakker onder een witte deken.

Het KMI waarschuwde in de loop van zaterdag met code geel voor winterse toestanden naar de avond toe en voor zaterdagnacht. Later werd die waarschuwing opgetrokken naar code oranje. “Vanavond en vannacht trekt een storing van west naar oost over het land met eerst sneeuw of aanvriezende regen, later overgaand in regen. In de Ardennen valt er meestal sneeuw”, klonk het bij het KMI.

Code groen

Inmiddels is code groen weer van kracht. Op de Ardense hoogvlaktes kan zondagvoormiddag tijdelijk nog sneeuw of aanvriezende regen vallen, maar nadien wordt het op de meeste plaatsen droog. In het westen van het land kunnen enkele opklaringen voorkomen, terwijl het in de Ardennen meestal grijs blijft met lage wolken. Het zicht is er soms ook beperkt. Het is zachter met maxima tussen 2 graden op de Hoge Venen en 9 graden in de Westhoek. Zo meldt het KMI.

Sneeuw

Grote delen van het land werden kregen de afgelopen nacht te maken met buien en natte sneeuw. In Limburg en in de Ardennen bleef de sneeuw liggen.

(Lees verder onder de foto’s en tweets)

Genk. Foto: hvv

Ook in Lummen lag er vanochtend een laagje sneeuw. Foto: neac

In Tongeren ligt een sneeuwtapijt van 1,5 cm. Foto: diro

Ook in het Antwerpse Balen liggen de velden er mooi wit bij. Foto: gw

Sint-Pieters-rode algemene ijzel zeer glad door periodiek felle ijsregen en wat sneeuw bij 0C pic.twitter.com/LTxYf03SH3 — Peter Boon (@PeterBoon6) 15 december 2018

In Nederland was de aanwezigheid van Koning Winter veel duidelijker merkbaar. Onze noorderburen worden zondagochtend wakker onder een witte deken

Het sneeuwfront heeft de afgelopen nacht op veel plaatsen een wit tapijtje achtergelaten. De #sneeuw blijft tijdelijk liggen door de vorst, maar vanuit het zuidwesten dringt de dooi verder het land in. #sneeuwval #Zwolle pic.twitter.com/SxrQwmP3wf — Team *AOT* (@Art_of_thunders) 16 december 2018

#Terschelling ontwaakt onder een witte deken van sneeuw pic.twitter.com/IGVCGURvJU — peter van suijlekom (@oelavans) 16 december 2018