Havenschepen Marc Van Peel hard voor N-VA: “Dat is een deftige partij zei ik. Dat ga ik niet meer doen”

CD&V-coryfee Marc Van Peel kan de recente koers van N-VA, met wie hij in het Antwerps stadsbestuur zit, maar weinig smaken. De havenschepen verfoeit onder meer de omstreden campagnebeelden tegen het migratiepact van de Vlaams nationalisten. “Vroeger verdedigde ik N-VA. Dat is een deftige, rechtse partij, zei ik toen. Dat ga ik niet meer doen.”

De 69-jarige Van Peel neemt binnen twee weken afscheid van de politiek. Hij was parlementslid, senator, voorzitter van de toenmalige CVP en is sinds jaar en dag havenschepen in Antwerpen. “Na mijn afscheid ga ik zwijgen over de politiek”, zegt hij in een interview met De Zondag. Maar voor nu heeft hij nog wat scherpe opmerkingen, onder meer over N-VA.

“Ik zie een wereldwijde trend van bewegingen die zich terugplooien op zichzelf. De Brexit is daar een verschrikkelijk gevolg van. Ook N-VA doet daaraan mee”, stelt de CD&V’er. Migratie ís een debat waard. Maar de manier waarop N-VA dat aanpakt, neen, dat kan niet.” Van Peel doelt daarmee op de campagnebeelden tegen het migratiepact met leuzen als ‘VN-migratiepact = focus op behoud eigen cultuur van de migrant’.

“Blij dat mijn partij wél een fatsoenlijk pad volgt”

Die campagne “ging ver over de schreef”, benadrukt de Antwerpse havenschepen. “Ze paait mensen die niet genoeg hebben, of die dat vinden, door te wijzen naar de vreemdeling. Ze jaagt mensen angst aan. Ik ben blij dat mijn partij wél een fatsoenlijk pad volgt.”

Waar Van Peel de partij van zijn burgemeester Bart De Wever eerder nog verdedigde, zal hij dat nu niet meer doen. “Vroeger verdedigde ik N-VA altijd tegen mensen die zeiden dat dat een extreemrechtse partij is zoals Vlaams Belang. Dat is een deftige, rechtse partij, zei ik toen. Dat ga ik niet meer doen.”

Om beide partijen op dezelfde lijn te zetten, wil Van Peel niet gezegd hebben. “Maar N-VA gaat wel heel ver in het proberen bij zich houden van kiezers die aan Vlaams Belang denken.” Dergelijke bedenkingen bespreekt de CD&V’er niet met De Wever, stelt hij nog. “Wij houden ons strikt aan de code: we praten over Antwerpse politiek, niet over nationale politiek.”