Vader schutter Straatsburg: “Als ik wist wat mijn zoon voorbereidde, had ik hem aangegeven bij de politie”

De ouders van Chérif Chekatt, de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg, hebben in een interview op de Franse televisie verteld dat hun zoon sympathisant van terreurgroep ISIS was. De vader benadrukt niets van de plannen van zijn zoon af te weten. “Als ik het wist, had ik hem aangegeven.”

Drie dagen voor de schietpartij zag vader Abdelkrim Chekatt zijn zoon voor het laatst, zegt hij op France 2. “Als hij mij zijn plannen had verteld, was ik meteen naar de politie gegaan. Dan had hij niemand gedood en was hij niet gedood.”

Abdelkrim en zijn vrouw wisten wel dat de 29-jarige Chérif sympathiseerde met de ideeën van ISIS. De vader probeerde zijn zoon op andere gedachten te brengen. “Het zijn criminelen”, zei hij tegen Chérif, terwijl hij zijn zoon probeerde ervan te overtuigen niet in de ISIS-propaganda te trappen. Maar het mocht niet baten.

De ouders werden, samen met twee van hun andere zonen, na de aanslag vastgezet. Ze werden gehoord en zijn inmiddels weer vrij, omdat niets erop wijst dat zij de ideeën van hun zoon delen, of enige betrokkenheid hebben.

Aanslag

Chérif Chekatt opende dinsdagavond het vuur nabij de kerstmarkt van Straatsburg. Twee personen kwamen diezelfde avond nog om. Een derde en vierde slachtoffer overleden donderdag en vrijdag. Een vijfde persoon is hersendood. De schutter zelf werd na een klopjacht van twee dagen doodgeschoten door de politie.