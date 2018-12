Grootste diamant van Noord-Amerika ontdekt

In het noorden van Canada is de grootste diamant ooit in Noord-Amerika ontdekt. Dat melden Canadese en Amerikaanse media.

De gele diamant met een gewicht van 552 karaat werd gevonden in de diamantmijn Diavik, zowat 220 kilometer ten zuiden van de poolcirkel. De diamant heeft de grootte van een kippenei.

De grootste Noord-Amerikaanse diamant tot nu toe was de in dezelfde mijn ontdekt: “Diavik Foxfire”, met een gewicht van 187,7 karaat.

Britse kroonjuwelen

‘s Werelds grootste diamant - 3.106 karaat - werd in 1905 gevonden in Zuid-Afrika. De diamant, “Cullinan” genoemd, werd later opgedeeld. De grootste delen ervan werden verwerkt in de Britse kroonjuwelen.