Kritiek op Amerikaans asielbeleid na dood van 7-jarig meisje: kindje zat acht uur vast in opvangcentrum

Het overlijden van een 7-jarig meisje in een opvangcentrum van de Amerikaanse grenspolitie zorgt voor heel wat ophef in de VS. Ze behoorde tot een groep migranten die illegaal de grens waren overgestoken. De autoriteiten stellen dat het kind dagen niet had gegeten en gedronken, maar uit een eerste onderzoek blijkt dat ze in goede gezondheid verkeerde.

De 7-jarige Jakelin Caal reisde samen met haar vader van Guatemala naar de Verenigde Staten. Ze behoorden tot een groep van 163 migranten die eerder deze maand illegaal de grens van Mexico naar de VS overstaken. De groep werd op Amerikaans grondgebied opgepakt en vastgezet in een opvangcentrum van de grenspolitie. Enkele uren later werd Jakelin ziek: ze moest overgeven, kon moeilijk ademhalen en kreeg stuiptrekkingen. Het meisje werd overgebracht naar een ziekenhuis in Texas, waar ze overleed.

De vader van Jakelin met een foto van zijn dochter op zijn telefoon. Foto: REUTERS

De grenspolitie stelde dat er alles aan gedaan werd om Jakelin te helpen, maar dat ze uitgedroogd was door de lange reis. Ze zou al dagen niet gegeten en gedronken hebben. Een eerste onderzoek wijst echter uit dat het meisje geen gezondheidsproblemen had. Ook haar familie spreekt tegen dat Jakelin uitgehongerd en uitgedroogd was.

Onacceptabel

De familie uit verder kritiek op de gang van zaken bij de grenspolitie. Volgens The Washington Post verbleef het meisje acht uur lang in het opvangcentrum. De vader van het meisje moest een Engelstalig formulier ondertekenen over de gezondheidstoestand van zijn dochter, terwijl hij die taal niet machtig is. “Dat is onacceptabel”, aldus de advocaat die de familie bijstaat. De ouders van Jakelin willen een grondig onderzoek naar het incident. Dat zal er ook komen, beloofde het Amerikaans ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Burgerrechtenorganisaties en activisten protesteerden zaterdag bij de grens tegen het migratiebeleid en de omstandigheden in de opvangcentra. “Wat aan onze grens gebeurt, is een humanitaire crisis”, schreef voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton op Twitter.