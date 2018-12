Brussel maakt zich klaar voor betoging vóór en tégen ‘Marrakech’: “Zo vallen hun maskers af”

Brussel - In Brussel wordt zondag geprotesteerd tegen het migratiepact in de vorm van de ‘Mars tegen Marakkech’. Om 13.00 uur vindt hun statische manifestatie plaats op het Schumanplein. Ook vindt er een linkse tegenbetoging plaats. Die deelnemers kwamen eerder op zondagochtend al samen bij het gebouw van ACOD in Brussel.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) hadden afgelopen week de Mars tegen Marrakesh verboden. Ze wilden de “bruine mars” en de extreemrechtse uitlatingen tegen het VN-migratiepact weren uit de stad uit vrees voor de veiligheid. Bovendien worden er ook hooligans van verschillende Belgische clubs verwacht op de manifestatie. De Raad van State besliste vrijdagavond dat de betoging toch mag doorgaan.

De ‘Mars tegen Marrakesh’ wordt uiteindelijk dus geen mars. Initieel wilden de organisatoren een tocht door de stad maken met begin en einde aan het Noordstation, vlakbij het Maximiliaanpark. Uiteindelijk wordt het een statische betoging op het Schumanplein.

“Linkse ratten, rol uw matten”

De omgeving rond Brussel-Centraal liep al vanaf 11 uur goed vol. Naar schatting gaat het om ruim 300 demonstranten, meldt Sudinfo. Ze zijn rond 12.00 vertrokken via de Kunstberg naar het Schumanplein. Daar worden om 13 uur speeches gehouden door vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties, zoals Schild en Vrienden.

Heel wat deelnemers hebben vlaggen met de Vlaamse Leeuw bij zich en er wordt duchtig “linkse ratten, rol uw matten” gescandeerd. Ook werd er vuurwerk afgestoken.

Migranten niet het probleem

De organisatoren van de betoging tegen de ‘Mars tegen Marrakech’ roepen op niet de migranten als het probleem te zien, maar wel de manier waarop de regering met deze mensen omgaat. Dat stelden ze zondag tijdens een persconferentie in het gebouw van het ACOD in Brussel, waar ze ook een meeting houden. Of ze ook een tocht maken naar het Maximiliaanpark is nog onzeker. De tegenbetoging krijgt steun van onder meer studentenvereniging Comac, de Franstalige Mensenrechtenliga, het Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen, Vie Fémine en ABVV-ACOD.

“Het goede nieuws van de dag is dat de bruine mars werd toegelaten, want zo vallen hun maskers af”, zegt Alexis Deswaf, van de Franstalige Mensenrechtenliga en het Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen. “De N-VA heeft gisteren nog kleur bekend, met een filmpje van Theo Francken waarin hij weliswaar oproept om de migranten niet te viseren, maar tegelijk zijn steun betuigt aan de Mars tegen Marrakech.”

Verborgen agenda

Het burgerplatform heeft er intussen voor gezorgd dat het Maximiliaanpark zowel zaterdagnacht als zondagmorgen volledig leeg was. De migranten zijn allemaal ondergebracht bij vrijwilligers. “Er was een verborgen agenda van de extreemrechtse betogers om naar het Maximiliaanpark te gaan en het op de migranten te munten”, verduidelijkt Deswaef.

Te makkelijk van bruine regering

“Het huidige kapitalistische systeem wordt misbruikt door de regering”, stelt Maxime Nys van CGSP-ACOD. “Het zijn niet de migranten, maar het systeem dat het probleem is. Het is te makkelijk van deze bruine regering om de schuld op de migranten te steken.”

Of de tegenbetogers ook echt een korte mars zullen houden van het gebouw CGSP-ACOD in de Congresstraat naar het Maximiliaanpark is nog hoogst onduidelijk, en hangt ervan af of de politie de veiligheid kan garanderen. Anders zullen ze enkel een statische manifestatie houden aan het gebouw van de socialistische vakbond. Intussen houden de leden van de deelnemende organisaties een uitgebreide meeting waar ze de Belgische politiek en de sociale maatregelen van de huidige regering onder de loep nemen.