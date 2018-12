Brussel -

Enkele duizenden manifestanten zijn vandaag samengekomen op het Brussels Schumanplein om in een statische ‘Mars tegen Marrakech’ hun ongenoegen te uiten over het migratiepact. Journaliste Hannelore Simoens en haar cameraploeg stonden er klaar voor een live-interventie in VTM Nieuws, toen ze met rookbommen en voetzoekers belaagd werden door betogers die liever niet in beeld kwamen.