Weduwe van Josip Weber zorgt voor emotioneel moment voor aftrap in Cercle-Anderlecht

Een emotioneel moment voor de aftrap van het duel tussen Cercle Brugge en Anderlecht, twee ex-clubs van de voormalige topschutter Josip Weber. Zijn weduwe Irena Weber schonk de schoenen van haar echtgenoot waarmee hij topschutter werd aan de vereniging. Cercle-voorzitter Frans Schotte en Anderlecht-manager Michael Verschueren poseerden fier op de foto.

De Kroaat Josip Weber was een snelle, diepe spits met een neus voor doelpunten. In de jaren 90 maakte hij furore bij Cercle Brugge, waar hij drie keer op rij topschutter werd. Hij werd ook Rode Duivel en versierde op 30-jarige leeftijd een transfer naar Anderlecht. Daar zette hij in 1997 na verscheidene blessures een punt achter zijn spelerscarrière.

Weber overleed in november vorig jaar op 52-jarige leeftijd aan prostaatkanker.