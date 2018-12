Paus Franciscus steunt het VN-migratiepact

Paus Franciscus heeft zondag zijn steun toegezegd aan het migratiepact van de Verenigde Naties dat door de VS en een aantal Europese landen wordt verworpen.

Meer dan 150 landen hebben het pact voor een veilige en volgens ordelijke regels verlopende migratie aangenomen op 10 december in de Marokkaanse stad Marrakesh.

“Moge dit pact ertoe bijdragen dat de internationale gemeenschap met verantwoordelijkheid, met solidariteit en met mededogen zal zorgen voor die mensen die, om diverse redenen, hun land hebben verlaten”, sprak de paus tijdens de zondagse angeluspreek. De paus, zelf een zoon van Italianen die naar Argentinië uitweken, heeft het al vaker opgenomen voor migranten en hun rechten.

Even tevoren had paus een enorme taart gekregen voor zijn 82ste verjaardag nu maandag. Het gebak was een cadeau vanwege het personeel van een kinderziekenhuis in Vaticaanstad en hun kinderen. “Ik wens jullie allen een gelukkige en heilige Kerstmis en ik wil jullie van ganser harte bedanken voor alles wat jullie doen. Ik hoop dat jullie geen spijsverteringsproblemen krijgen na het verorberen van deze enorme verjaardagstaart”, grapte de paus.