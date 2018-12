SP.A-voorzitter John Crombez: “Geen vervroegde verkiezingen, maar hogere lonen en pensioenen en lagere facturen”

“Wij willen geen vervroegde verkiezingen, maar hogere pensioenen, hogere lonen en lagere facturen”. Zo maakte SP.A-voorzitter John Crombez zondag in VTM Nieuws duidelijk dat zijn partij niet uit is op de val van de regering. De waarschuwing van Open VLD-minister Maggie De Block dat vooral de man in de straat voor vervroegde verkiezingen zal betalen, schoot bij Crombez in het verkeerde keelgat.

De SP.A is volgens Crombez bereid om de regering te steunen indien die haar beleid drastisch aanpast, maar als de regering haar afbraakbeleid voortzet, zou een motie van wantrouwen kunnen. Premier Michel moet voor de SP.A-voorzitter duidelijk zijn: de pensioenen moeten verbeteren, de facturen - zoals de elektriciteitsfactuur - moeten verminderen, en de mensen moeten een deftig inkomen krijgen. “Indien er geen duidelijkheid komt, zullen we keihard oppositie voeren tegen deze asociale regering”, waarschuwde John Crombez.

Hij wees er ook op dat niet enkel de man in de straat, maar ook heel wat mensen in de Wetstraat en zelfs in de regering niet weten wat er gebeurt. “Ze zijn met de mensen aan het lachen op de chaos die ze zelf gecreëerd hebben”, aldus Crombez, die denkt dat regering zelf niet weet of ze volgende week nog bestaat.

Crombez haalde ook uit naar minister De Block. Die haalde op VTM Nieuws uit naar de N-VA die uit is op vervroegde verkiezingen en zo “heel wat van ons sociaal-economische werk op de helling zet”. “Deze regering had een sociaal-economische missie. We hebben vier jaar goed samengewerkt. De werkloosheid was nog nooit zo laag. We hebben nu nog een grote welvaartsenveloppe te verdelen en er komt nog een sociaal akkoord aan. Wie gaat die prijs betalen, onafgezien van verkiezingen die ook geld kosten? De man in de straat. De gepensioneerden die hun pensioen niet zijn stijgen, de werkenden die hun loon niet zien stijgen en de zieken en invaliden die de welvaartsenveloppe niet zien verdeeld worden. Puur omdat de begroting niet gestemd wordt”, aldus De Block Voor Crombez kan het niet dat de mensen naast het asociale beleid van de afgelopen jaren nu ook moeten opdraaien voor de politieke crisis.

Aan Franstalige kant stelt PS-voorzitter Elio Di Rupo dat zijn partij geen initiatief zal nemen om de regering te doen vallen, maar dat hij vervroegde verkiezingen niet vreest. Vanuit de coalitiepartners klinkt het dat N-VA en PS beide uit zijn op vervroegde verkiezingen, maar Di Rupo herhaalt dat “de PS geen initiatief zal nemen om de verkiezingen te vervroegen”. “Tot aan de verkiezingen verdedigen de (Franstalige) socialisten, met dezelfde vastberadenheid sinds 2014, de sociale bescherming, gezondheid, pensioenen, koopkracht, kwaliteitsvolle openbare dienstverlening, toegankelijke duurzame energie en de individuele vrijheden”, stelt Di Rupo.

Op RTL-TVi zei Paul Magnette, de campagnewoordvoerder van de PS voor de parlementsverkiezingen, dat een regering in lopende zaken tot de verkiezingen van mei “het minste kwaad” zou vormen.