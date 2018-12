15-jarig meisje is ster van klimaattop: “Jullie zijn niet volwassen genoeg om te zeggen waar het op staat”

De 15-jarige Zweedse Greta Thunberg was de ster van de COP24 klimaattop in het Poolse Katowice. “Jullie zijn niet volwassen genoeg om te zeggen waar het op staat”, klonk het in een scherp betoog.

Greta Thunberg mocht zich in naam van klimaatactiegroep Climate Justice Now richten tot de 196 aanwezige landen. Ze mag dan wel nog jong zijn, Thurnbeg is al jaren actief als klimaatactiviste. Ze haalde voor het eerst de media toen ze besloot weg te blijven van school om voor de deuren van het Zweedse parlement een bordje vast te houden met ‘Schoolstaking voor het klimaat’. Haar stakingsactie duurde drie volle weken; nadien herhaalde ze de actie op vrijdagen en riep ze anderen op hetzelfde te doen.

“Egoïsme van een kleine groep”

“Veel mensen vinden dat Zweden een klein land is en dat het niet uitmaakt wat we doen”, begint ze haar speech. “Maar ik heb geleerd dat je nooit te klein bent om een verschil te maken.”

“Jullie hebben het alleen maar over groene economische groei omdat jullie te bang zijn om niet meer populair te zijn. Jullie hebben het alleen maar over vooruitgang, met dezelfde slechte ideeën die ons in deze puinhoop hebben doen belanden. Zelfs als de enige verstandige oplossing aan de noodrem trekken is.”

“Jullie zijn niet volwassen genoeg om te zeggen waar het op staat. Zelfs die last laten jullie over aan ons, kinderen. Het maakt niet uit of ik populair ben of niet. Ik lig wakker van het klimaat en van onze planeet. Onze samenleving komt in het gedrang door het egoïsme van een heel kleine groep mensen, die hopen geld willen blijven verdienen. Onze biotoop wordt kapotgemaakt zodat rijke mensen in landen als het mijne in luxe kunnen leven. Veel mensen moeten lijden zodat weinig mensen in weelde kunnen leven. ”

“In 2078 zal ik mijn 75ste verjaardag vieren. Als ik dan kinderen heb, vier ik het misschien wel met hen. Misschien vragen ze me wel naar jullie. Vragen ze waarom jullie niets gedaan hebben toen het nog kon. Jullie zeggen dat jullie boven alles van jullie kinderen houden. Maar waarom nemen jullie dan hun toekomst voor hun ogen weg?”

