Dode en 40 gewonden bij crash Flixbus in Zwitserland

Een Italiaanse vrouw is zondag om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een Flixbus in Zwitserland. Veertig anderen raakten gewond. De bus waarin ze zaten, begon te slippen op een snelweg die beijzeld was. De bus kwam tot stilstand tegen een muur, aldus de politie.

Drie personen waren er erg aan toe en een van de buschauffeurs is in kritieke toestand, zei politiewoordvoerster Rebecca Tilen.

De bus was onderweg van het Italiaanse Genua naar het Duitse Düsseldorf. Volgens de woordvoerster was de autoweg bedekt met sneeuw en ijs en was het aan het sneeuwen op het moment van het ongeval. Flixbus heeft zijn rouw betuigd aan de getroffen passagier en buschauffeur. “De veiligheid van passagiers en chauffeurs is een topprioriteit voor Flixbus”, aldus het bedrijf.

Er waren 50 passagiers aan boord, inclusief de 37-jarige Italiaanse vrouw die overleden is en 16 andere Italianen. Er waren ook reizigers uit Rusland, Duitsland, Nigeria, Colombia en Albanië op de bus, en passagiers uit Benin, Bosnië-Herzegovina, Ghana, Jordanië, Roemenië en Zwitserland.