Hein Vanhaezebrouck kan pijnpunt van Anderlecht niet benoemen: “Te veel om op te noemen”

Coach Hein Vanhaezebrouck moest opnieuw toekijken hoe Anderlecht punten liet liggen. Na het verlies bij Cercle Brugge heeft paars-wit slechts 1 op 12 gepakt. Ook voor Vanhaezebrouck viel er niet veel goeds te noteren. “Het was altijd net te hard, net te ver, net niet.”

“Ik vond dat we goed startten”, begon Vanhaezebrouck zijn analyse. “We hadden volledige controle tot de eerste uitbraak van Cercle, waarbij we meteen een doelpunt slikken. We laten ons verrassen en plots stonden we op achterstand. Even later komt die hoekschop die Gerkens prachtig afwerkt. Het mocht wel eens meezitten. We hadden nog een paar kansjes in eerste helft, maar er was altijd iets niet goed. Altijd net te hard, net te ver, net niet.”

”In de tweede helft pakken we dat tweede doelpunt veel te makkelijk”, zegt Vanhaezebrouck. “Het was een terechte strafschop, ik had het onmiddellijk gezien vanaf de zijlijn. Wat ik daarna zag, was het minste van de hele match. Onze reactie was niet goed genoeg. Misschien was dit samen met de match op Eupen, waar we toch een helft zeer goed speelden, onze meest verdiende nederlaag.