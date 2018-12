Speurders doorzoeken al dagenlang autogarage in Stekene

Stekene - Speurders en het gerechtelijk lab kammen al dagenlang aan autogarage in de Kleistraat in Stekene uit. De actie kadert wellicht in het onderzoek naar de moord op Raouf B. uit Temse. Een gepland oldtimer-event dit weekend in het pand werd afgelast.

De politie Waasland-Noord trekt al een hele week de wacht op ter hoogte van het Vintage Cars House in de Kleistraat in Stekene. Reden daarvoor is een grootschalig sporenonderzoek door de gerechtelijk politie in de garage. De toegangsdeuren van de loods werden verzegeld en het gerechtelijk lab loopt al dagenlang in en uit het gebouw.

De politie trekt al een hele week de wacht op aan de garage in Stekene. Foto: bfs

Oldtimer-evenement afgelast

Een al weken van op voorhand gepland oldtimer-evenement in en rond het gebouw van Waasland Oldtimers kon daardoor zondag niet doorgaan.

“We weten niet wat er gaande is in de garage”, zegt organisator Ivo Creve van het evenement. “De politie geeft geen informatie van wat er precies is gebeurd. Het is jammer dat ons evenement niet kon doorgaan, want we hadden heel wat volk verwacht. We hebben op tijd aangekondigd dat het evenement niet door kon gaan, waardoor de meeste mensen het wel wisten. In de lente doen we opnieuw verder en in mei organiseren we een rondrit.”

Het oldtimer-evenement werd samen georganiseerd met de uitbaters van de garage Vintage Cars House. Daar was niemand bereikbaar voor commentaar.

Drugsmilieu

De politieactie kadert naar alle waarschijnlijkheid binnen het onderzoek naar de moord op Raouf B. (41) uit Temse. De man werd op 6 december geëxecuteerd op een afgelegen baantje in het Nederlandse Kloosterzande, zo’n twintig kilometer ten noorden van Stekene. Zijn auto werd in brand gestoken. De feiten kaderen wellicht binnen het criminele drugsmilieu.

Wat de rol van de autogarage precies is in heel het onderzoek, is nog onduidelijk. De politie heeft ondertussen ook de camerabeelden van de omliggende bedrijven in de Kleistraat opgevraagd.

Het parket van Dendermonde geeft in het belang van het onderzoek geen enkele commentaar.