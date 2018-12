Braziliaanse goeroe die ook Belgische vrouwen verkrachtte, haalt miljoenen van zijn rekening

Joao de Deus, de paragnost die in Brazilië door het gerecht gezocht wordt wegens seksuele agressie, heeft acht miljoen euro van zijn bankrekening gehaald. Dat meldt de krant O Globo. De man maakte ook Belgische slachtoffers.

Het was die geldafhaling van woensdag die de autoriteiten ertoe bracht om vrijdag een aanhoudingsbevel uit te schrijven tegen de genaamde Joao de Deus (Jan van God), omdat ze vreesden dat hij het land zou uit vluchten, melden Braziliaanse media.

Er zijn onderhandelingen aan de gang over zijn overgave. Maar op zondagmiddag had de 76-jarige paragnost zich nog niet gemeld. Het parket beschouwt hem als voortvluchtig en er is nu ook een arrestatiebevel met hoge prioriteit uitgegeven door Interpol.

Volgens O Globo is er woensdag 35 miljoen réais (circa 8 miljoen euro) van de bankrekening gehaald die toebehoort aan Joao Teixeira Faria de Faria (zijn echte naam). Dat was vijf dagen nadat het schandaal was losgebarsten rond zijn persoon. Vrouwen hadden in een reportage op TV Globo, de grootste zender van Brazilië, getuigd hoe ze slachtoffer geworden waren van zijn seksueel geweld tijdens zogeheten therapeutische sessies of “geestelijke genezingen”. De vrouwen zegden dat ze gedwongen werden tot masturbatie en fellatio.

“Mijn vader is een monster”

In een interview met het tijdschrift Veja zei Dalva Teixeira, de dochter van Joao de Deus, dat ze van haar tiende tot haar veertiende jaar seksueel misbruikt was door haar vader. Ze was gevlucht nadat hij haar was beginnen slaan, omdat ze zwanger was geworden. “Mijn vader is een monster”, zei de Braziliaanse, die nu 49 jaar is.

Na de uitzending van de reportage op TV Globo zijn al honderden vrouwen naar buiten gekomen met getuigenissen over gelijkaardige feiten. Naast Braziliaanse vrouwen zijn er ook klachten van slachtoffers uit België, Duitsland, Oostenrijk, Bolivia, de VS en Zwitserland. En ook de drie laatste presidenten van Brazilië hebben een beroep gedaan op zijn diensten.