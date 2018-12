27-jarige slachtoffer van homofoob geweld in Knokke: “Ze riepen dat ze me wilden vermoorden”

Knokke-Heist - Manoë, een 27-jarige Brusselaar die al twee jaar in Knokke woont, is vrijdagavond het slachtoffer geworden van homofoob geweld in de kuststad. Onderweg naar huis na een avondje uit werd hij door drie aanvallers “minstens een kwartier” geschopt en geslagen. “Ze riepen dat ze me wilden vermoorden.”’

“Op vrijdagavond ging ik met wat vrienden uit om wat te biljarten. Het was een leuke avond, waarin ik veel nieuwe mensen heb ontmoet. We besloten om met z’n allen nog iets te gaan drinken. Toen ik zei dat ik naar huis ging omdat het al laat was, stelden de nieuwe kennissen voor om met me mee te gaan. Ik accepteerde”, aldus Manoë.

Eens iedereen in de auto zat, liep het mis. “Een van hen begon me uit te schelden voor dirty faggot (“vuile homo”). Ik vroeg om de auto te stoppen en ik wilde ook mijn jas terug die ik aan een van hen had uitgeleend. Ze stopten, maar in plaats van me te laten gaan, kreeg ik een klap langs achteren. Ik probeerde me te verdedigen, maar tevergeefs. Vervolgens hebben ze mij minstens een kwartier lang geslagen. Het leek nog veel langer.”

De 27-jarige probeerde verschillende keren te ontsnappen, maar werd telkens weer gegrepen door zijn aanvallers. “Uiteindelijk deed toch iemand de deur van zijn appartement open en kon ik naar binnen lopen”, vervolgt Manoë. “De aanvallers riepen nog na dat ze me wilden vermoorden.”

De jongeman is nog steeds in shock door de feiten en heeft een klacht ingediend bij de politie. “Het is niet de eerste keer dat ik geconfronteerd wordt met homofobie in Knokke, maar het is wel de eerste keer dat het zo ernstig was.”