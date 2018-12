Aalst - Twee jongeren uit Asse, die in Aalst naar school gaan, zijn zwaar geterroriseerd en afgeperst door een Aalsterse jeugdbende. Hun ouders hebben klacht ingediend bij de politie. Ze hebben ook videobeelden van de feiten kunnen bemachtigen, beelden die gemaakt zijn door de bende zelf. De twee jongens zouden ook niet de enige slachtoffers zijn. De politie in Aalst is een onderzoek gestart.