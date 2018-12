Zo verdedigen de organisatoren van de ‘Mars tegen Marrakech’ zich voor de rellen in Brussel

Zowel Schild & Vrienden-voorzitter Dries Van Langenhove en de Antwerpse KVHV-praeses Filip Brusselmans, twee van de organisatoren, zeggen in een Twitterboodschap dat de ‘Mars tegen Marrakech’ een ongelooflijk succes was. En de rellen dan? “Dat was na afloop, als ons werk en het werk van onze vrijwillige stewards al was afgelopen.”

“Bedankt voor jullie massale aanwezigheid, vandaag op de Mars tegen Marrakech”, aldus Van Langenhove. “De media berichten over 6.000 aanwezigen. De linkse media kennende mogen we daar dus gerust nog een groot aantal aanwezigen bijtellen. De mars en de manifestatie zijn vlekkeloos en ordelijk verlopen. Mijn dank daarvoor. We hebben een zeer sterk signaal uitgezonden naar de politiek, dat wij het niet aanvaarden dat onze regering met een minderheid in de regering en vooral met een minderheid bij de bevolking het Marrakech-pact heeft getekend en zo onze toekomst en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen op het spel heeft gezet.”

“Na de manifestatie zijn er spijtig genoeg een aantal relletjes uitgebroken. Wij betreuren dit als organisatie, maar we benadrukken dat dit is gebeurd toen ons werk en het werk van onze vrijwillige stewards al was afgelopen. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de massale aanwezigheid. Weet zeer goed dat dit het begin is en niet het einde. Tot later.”

Hetzelfde verhaal weerklinkt bij Filip Brusselmans: “Beste vrienden, wat een succes. Met tienduizenden waren we vandaag om onze stem te laten horen tegen dit Marrakech-pact, tegen deze regering, tegen ongecontroleerde massamigratie.”

Ook Brusselmans kwam terug op de rellen. “Wij betreuren natuurlijk ten zeerste dat na afloop van onze manifestatie enkele hooligans het in hun hoofd gekregen hebben om amok te maken in Brussel. Wij distantiëren ons duidelijk van deze incidenten. Wij hebben altijd opgeroepen tot een geweldloos verzet en tot na afloop van onze manifestatie is dat ook gelukt. Wij bedanken alle aanwezigen en willen nog een laatste keer duidelijk maken aan deze regering: teken dit pact niet, gooi het waar het thuishoort, in de vuilnisbak. Ik dank u.”