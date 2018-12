Anderlecht ontslaat coach Hein Vanhaezebrouck na nederlaag tegen Cercle

Hein Vanhaezebrouck is niet langer coach van Anderlecht. “Na de tegenvallende resultaten en het geleverde spel heeft de directie vanavond unaniem beslist om de samenwerking met de coach te beëindigen”, liet de Brusselse club weten enkele uren nadat er met 2-1 werd verloren bij Cercle Brugge.

“De ploeg haalt te weinig punten in de Belgische competitie en zowel in de Beker van België als in de Europa League zijn we te vroeg uitgeschakeld. We hopen dat we het tij snel kunnen laten keren”, aldus Sportief Directeur Michael Verschueren in de verrassende mededeling. “We willen Hein Vanhaezebrouck bedanken voor het harde werk voor de club.”

Over een opvolger is nog niets beslist: “De directie bespreekt momenteel de toekomst van de sportieve staf en zal hier zo snel mogelijk verder over communiceren.”

Negatief doelsaldo

Anderlecht sprokkelde in zijn jongste vier competitiewedstrijden slechts één punt. De nederlaag tegen Cercle was de zesde van het seizoen. Het staat na 19 speeldagen op een vierde plaats, weliswaar al op elf punten van leider Genk. De Brusselaars konden in competitie nog maar negen keer winnen, werden door de buren van Union uitgeschakeld in de Beker van België en beleefden een roemloze campagne in de Europa League met drie punten.

De 54-jarige Vanhaezebrouck was over alle competities heen uiteindelijk 62 wedstrijden hoofdtrainer van Anderlecht. Daarvan won hij er slechts 26 en er werd maar liefst 25 keer verloren. Ook het negatieve doelsaldo (87-93) is een pijnlijke statistiek: voor Anderlecht zijn het ongezien lage cijfers.

Geen vervolg van Gents succesverhaal

Vanhaezebrouck was coach van Anderlecht sinds 3 oktober 2017, een week nadat hij “in onderling overleg” was opgestapt bij AA Gent. Met de Buffalo’s werd hij kampioen en verbaasde hij met een sterke Champions League-campagne. De hoge verwachtingen kon hij bij Anderlecht nooit waarmaken.