KMI geeft liefhebbers van een witte kerst weinig hoop

“Eind vorig jaar organiseerde ik op Twitter een poll”, zegt weerman Frank Deboosere. “57 procent van de deelnemers droomde van een witte kerst, 43 procent hield het bij een groene.” Nochtans is de kans op een witte kerst in ons land klein. In de 130 jaar dat het KMI weerdata bijhoudt, was het nog maar 11 keer prijs. “Voor een goed begrip: we spreken van een witte kerst wanneer in Ukkel op 25 december om 8 uur ’s ochtends een gesloten sneeuwtapijt ligt van minstens één centimeter”, zegt de weerman.

Wie zijn kansen op een witte kerst in België wil optimaliseren, huurt het best een huisje in de buurt van Botrange. Daar lag de laatste 50 jaar liefst 18 keer een sneeuwtapijt met kerst. De absolute topjaren: 2010 (liefst 69 cm sneeuw), 2001 (49 cm) en 1981 (55 cm).

De schuld van Scrooge

Dat we, ondanks de weinig hoopgevende statistieken, elk jaar toch weer van een witte kerst dromen, hebben we volgens literatuurhistorici te danken aan Charles Dickens. Die schreef in 1843 A Christmas Carol (het bekende verhaal van de vrek Scrooge).Tijdens zijn eerste negen levensjaren beleefde Dickens zes keer een witte kerst. Die herinnering verwerkte hij in zijn boek, luidt het. Een eeuw later verfilmde Hollywood het verhaal met Bing Crosby en Fred Astaire in de hoofdrollen. En met de oorwurm Dreaming of a White Christmas. En zo komt het dat we elk jaar dromen van een witte kerst. Tegen beter weten in, dus.