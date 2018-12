Dries Mertens kruipt door het oog van de naald tegen middenmoter, Kevin Mirallas scoort opnieuw voor Fiorentina

Op de 16e speeldag in de Italiaanse Serie A startte Dries Mertens op de bank van Napoli tegen middenmotor Cagliari. De Rode Duivel viel in de 62e minuut in bij een 0-0 stand. Arkadiusz Milik scoorde in blessuretijd de winning goal op vrije trap. In Fiorentina-Empoli scoorde Kevin Mirallas een fantastischdoelpunt.

In de 12e minuut moest Napoli-doelman David Ospina alles uit de kast halen op een poging van Paolo Farago. De bezoekers uit Napels bakten er weinig van in de eerste helft: 0-0 was de ruststand. Na de pauze kwam Napoli beter voor de dag, met pogingen van onder meer Fabian Ruiz en Arkadiusz Milik.

GOOOAL | Napoli wint van Cagliari dankzij een prachtige vrije trap van Milik!



FT 0?-1? #CagliariNapoli pic.twitter.com/Bs8RVHzH74 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 16 december 2018

In de 62e minuut mocht Dries Mertens invallen. Enkele minuten later moest doelman Alessio Cragno zich onderscheiden op een knal van Milik en kopte Diego Farias van Cagliari een bal rakelings over de lat. Het slotkwartier werd gekenmerkt door veel frustratie en gemekker bij Napoli. De match leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, tot Milik een vrije trap in de 91e minuut in de winkelhaak borstelde. Napoli houdt de kloof met koploper Juventus zo op acht punten.

Kevin Mirallas met zijn tweede doelpunt in evenveel wedstrijden! #FiorentinaEmpoli pic.twitter.com/TfP0mfs3ny — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 16 december 2018

Nog in de Serie A was Kevin Mirallas opnieuw mee beslissend voor zijn club Fiorentina. De paarshemden wonnen met 3-1 van Empoli. Empoli was halverwege de eerste helft op voorsprong gekomen via Krunic, Mirallas scoorde even later de gelijkmaker. Via Simeone en Dabo werd het uiteindelijk 3-1.