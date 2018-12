Wat staat er precies in, wat is de rol van België en is de wereld nu gered? Het klimaatakkoord van Katowice in 5 vragen en antwoorden

Het heeft een dag langer geduurd dan gepland, maar uiteindelijk is het dan toch gelukt. Na meer dan twee weken onderhandelen hebben de 196 landen die verzameld waren op de VN-klimaattop in het Poolse Katowice afgelopen weekend een akkoord bereikt. Is de planeet ­ermee gered? “Helaas alwéér niet”, zeggen ­experts. “Maar een mislukking is het akkoord nu ook weer niet geworden.”