Martine streed 24 jaar om de moordenaar van haar zus voor assisen te krijgen. “Zonder mij zat hij nu in het zuiden van Frankrijk te genieten in de zon”

Tien gedode soldaten en twaalf gedode burgers: dat was de Belgische balans van de waanzinnige Rwandese genocide, in 1994. Een van hen was Claire Beckers (46) uit Overijse. Zus Martine (69) maakte 24 jaar jacht op haar moordenaar. Vorige week kwam het verlossende telefoontje: de Rwandese legerleider zal hier alsnog voor assisen verschijnen. “Zonder mij was dit nooit gebeurd”, zegt ze. “Al moet ik nog altijd overgeven als ik aan die gruwel terugdenk.”