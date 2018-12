Oostkamp / Ruddervoorde -

In de Terluchtestraat in Ruddervoorde heeft De Kringwinkel 't Rad de deuren geopend van ‘Blijzaak’, een hippe kringwinkel met vintage- en designspullen. “Dit concept is een absolute primeur in de sociale economie”, zegt Tomas Peirsegaele van 't Rad.