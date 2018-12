Jongeman kruipt dronken achter stuur: twee tegenliggers in coma

Knokke-Heist / Blankenberge - De bestuurder die vrijdagavond een zwaar ongeval veroorzaakte langs de Brugse Steenweg in Blankenberge had gedronken. De 28-jarige man uit Knokke-Heist blies positief na de aanrijding en speelde zijn rijbewijs kwijt. Twee slachtoffers liggen in coma.

E.S. (28) uit Knokke-Heist kwam vrijdagavond vanuit Brugge in de richting van Blankenberge gereden. Maar langs de Brugse Steenweg verloor de twintiger de controle over het stuur van zijn bestelwagen. Hij week af van zijn rijvak en knalde daarbij tegen een tegenligger en nog drie andere wagens. Twee personen in één van die andere auto's werden in levensgevaar afgevoerd. E.S. raakte lichtgewond.

In het ziekenhuis moest hij een ademtest afleggen en die bleek positief. Hoeveel de jongeman precies had gedronken wilde het parket niet kwijt. Volgens onze informatie ging het om een behoorlijk hoog promillage. Mogelijk viel de jongeman in slaap achter het stuur. “Het klopt inderdaad dat zijn rijbewijs werd ingetrokken na een vaststelling van alcoholintoxicatie”, klinkt het bij procureur Fien Maddens.

De tol van het ongeval was groot. Twee slachtoffers liggen nog steeds in coma. Eén daarvan, Viviane Swaenepoel (68) uit Blankenberge, is nog in levensgevaar. Het was een vriend van haar, een man uit Dilsen-Stokkem, die met de wagen reed. Ze waren met een bevriend koppel - Gerda De Coster (66) en Ernst Durwin (67) uit Blankenberge - onderweg naar Damme voor een etentje.

Gerda zat achteraan in de wagen, haar partner Ernst voor haar op de passagierszetel. “Alles gebeurde enorm snel”, zegt ze. “Ik heb het nooit zien gebeuren. Plots was er die knal. Ik liep kneuzingen en schrammen op, maar dat is relatief.” Zowel Gerda haar partner als haar vriendin werden in kritieke toestand afgevoerd. “Ik bleef bij bewustzijn, maar ben toch stukken kwijt”, zegt Gerda. “Ik weet nog dat ik op dat moment niet meer kon denken. Ik stond er verdwaasd te kijken. Ik wilde naar Ernst gaan, maar dat mocht niet van de hulpdiensten. Die waren druk bezig met hen te bevrijden.”

Ernst ligt nog steeds in coma, maar is niet langer in levensgevaar. “Hij liep heel wat breuken op. Ze houden hem in slaap”, zegt Gerda. “Er wacht hem hoe dan ook een lang herstel.”

Viviane liep interne verwondingen ter hoogte van haar buik op. Volgens de politie was haar toestand gisteren nog kritiek.

De bestuurder van de bestelwagen zal zich later nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden voor het ongeval. Hij riskeert in principe een celstraf, een rijverbod en een geldboete.