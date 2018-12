Wanneer je het té mooi wil doen: De fauw gaat compleet de mist in bij penalty (maar gelukkig is teamgenoot goed gevolgd)

Veel eer viel er bij een zware 4-0 tussenstand niet meer te behalen voor Zulte Waregem tegen Standard, maar toch: die penalty in de 89ste minuut, die moest echt binnen. Davy De fauw nam zijn verantwoordelijkheid op en probeerde Guillermo Ochoa te verschalken met een panenka. Zonder succes, want de Mexicaanse goalie kon zijn hand er nog tegen plaatsen en ook bij de rebound van De fauw lag hij in de weg. Derde keer, goede keer voor Zulte Waregem: uiteindelijk trapte Mikael Soisalo alsnog de 4-1 tegen de touwen.