Saudi-Arabië verwerpt resoluties van Amerikaanse Senaat

Saudi-Arabië heeft in de nacht van zondag op maandag de stemming van twee resoluties vorige week in de Amerikaanse Senaat scherp veroordeeld. De Amerikaanse senatoren beslisten onder meer om de militaire steun aan de oorlog in Jemen – en de door de Saudi’s geleide coalitie – stop te zetten. Ze schoven ook de verantwoordelijkheid voor de moord op de Saudische journalist Khashoggi in de schoenen van kroonprins Mohammed bin Salman. Het ging weliswaar om een symbolisch verzet, maar Riyad reageert toch ontstemd.

“Het koninkrijk verwerpt de jongste positie van de Amerikaanse Senaat, die zich baseert op foutieve beschuldigingen. Het koninkrijk bevestigt dat het niet betrokken is in deze affaire”, staat in een persbericht op de website van het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Riyad zegt de relaties met de Verenigde Staten te willen versterken, maar is wel “ongerust over de positie van de leden van een wetgevend orgaan van een bevriend land”. Het persbericht wijst er ook op dat het hier gaat om “een inmenging in binnenlandse politiek van Saudi-Arabië”.

De twee resoluties die afgelopen donderdag in de Amerikaanse Senaat werden goedgekeurd, kregen zowel de steun van Republikeinen als Democraten. Het lijkt echter weinig aannemelijk dat ook het Huis van Afgevaardigden en president Trump ze zullen goedkeuren.