Artsen veel vaker dan gemiddeld geflitst

Vier op de tien artsen kregen het afgelopen jaar een snelheidsboete in de bus, terwijl van alle doorsnee Belgen maar 13 procent tegen de lamp liep voor overdreven snelheid. Dat moet blijken uit een enquête van de Artsenkrant en verkeersinstituut Vias bij meer dan 1.100 artsen.

Net iets meer dan de helft van de Belgische artsen kreeg het afgelopen jaar een verkeersboete. Meestal gaat het om overdreven snelheid. “Artsen krijgen dus beduidend meer boetes voor snelheidsovertredingen dan de modale Belg. Nochtans is de tijdswinst door te snel te rijden in ons land verwaarloosbaar klein, zeker in een stedelijke context. Artsen moeten zich dus ook aan de snelheidslimieten houden”, zegt Vias in een persbericht.

Voorts vindt volgens de enquête één op de acht huisartsen, die huisbezoeken afleggen, parkeren een dagelijks probleem. Meer dan 40 procent van de artsen heeft meerdere keren per maand problemen om een plaats te vinden. Dat zou ook moeten blijken uit de parkeerboetes. In totaal heeft 13 procent van de artsen vorig jaar een parkeerboete gekregen. Bijna één op de vijf kreeg een boete voor parkeren zonder ticket.

Artsensyndicaat BVAS grijpt de cijfertjes aan om een pleidooi te lanceren voor parkeerplaatsen exclusief voor artsen en autostickers waarmee huisartsen mogen parkeren zonder ticket.