Staking bij Amazon in Duitsland: vrees voor kerstcadeaus

Bij verschillende Duitse vestigingen van internetgigant Amazon zijn in de nacht van zondag op maandag werkonderbrekingen gestart. Die komen er na een oproep van vakbond Verdi. Gevreesd wordt dat door de actie heel wat kerstgeschenken niet op tijd zullen worden geleverd.

Onder meer in de vestigingen in Leipzig en in Werne (Noordrijn-Westfalen) legde het personeel het werk neer. In Leipzig wil Verdi de staking tot kerstavond laten duren. In Werne wordt al zeker tot dinsdagavond gestaakt. Mogelijk breiden de acties nog uit naar andere sites in Duitsland.

De directie van Amazon was maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Met de actie wil de vakbond haar eis om een cao af te sluiten, kracht bijzetten. Zo’n cao moet gebaseerd zijn op de voorwaarden die ook ander personeel in de Duitse retailsector krijgt. Verdi vraagt dat al meer dan vijf jaar, maar vangt bot bij het Amerikaanse bedrijf. Amazon beweert dat het actief is in de logistieke sector en relatief hoge lonen uitkeert in vergelijking met de rest van de sector.